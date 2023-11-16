إسماعيل هنية: لن يستطيع العدو الإسرائيلي استعادة أسراه إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه رغم العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال وما ارتكبه من قتل وحشي بحق الأبرياء، أفشل الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أهداف هذا العدو ومخططاته، في التهجير أو استعادة المحتجزين بالقوة، وستسقط معها كل أوهامه.



وأضاف في كلمة متلفزة نقلتها قناة «الجزيرة»، منذ قليل: «لن يستطيع العدو الإسرائيلي استعادة أسراه، إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة»، داعيا إلى تنفيذ ما صدر عن القمة العربية الإسلامية من قرارات، خاصًة المتعلقة بإنهاء العدوان، وكسر الحصار فورا عن غزة، وحماية المقدسات، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.



وطالب بسرعة انعقاد اللجنة المكونة من عدد من الدول المنبثقة عن هذه القمة، والمكلّفة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، معقبا: «أقول لقادة أمتنا العربية والإسلامية وشعوبها، إن قوة المقاومة الفلسطينية هي قوة لكم وزُخر، وقدرتها على لجم أطماع العدو ومواجهة تهديداته، هي عنصر قوة للأمة بأكملها وليس للفلسطينيين وحدهم».



وذكر أن وجود المقاومة في مواجهة الاحتلال وتهديداته بات ضرورة ومصلحة عربية وإسلامية أكيدة، لافتا إلى رفض دولة الاحتلال رفضت قرار مجلس الأمن أمس، المتعلق بالهدن الاستثنائية في غزة، في تأكيد على سياسته الواحدة باعتبار نفسه كيان فوق القانون، واستمراره في تعطيل الإرادة الدولية، التي جرى تثبيتها في تصويت الجمعية العامة قبل أسبوعين.