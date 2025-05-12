رئيس وزراء الهند: جمدنا الأعمال العسكرية فحسب وسنضرب إذا تعرضنا لأي هجوم إرهابي

صرح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بأن بلاده جمدت أعمالها العسكرية فحسب، وسوف "تنتقم بشروطها الخاصة" إذا وقع أي هجوم إرهابي عليها في المستقبل.

وقال مودي في خطاب للأمة: "سنراقب كل خطوة من خطوات باكستان".

وهذه هي أول تصريحات لمودي منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول أمس السبت بين الهند وباكستان لوقف جميع الأعمال العسكرية على الأرض والجو والبحر، بموجب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتصاعدت الأعمال العدائية بين الدولتين المسلحتين نوويا بعدما تسبب هجوم دموي على سياح في كشمير في تهديد السلام الإقليمي.

وقال مودي أيضا إن الهند لن "تتسامح مع الابتزاز النووي" من باكستان وسوف تتخذ إجراءات صارمة ضد أي هجوم إرهابي في المستقبل.

وأضاف مودي: "هذا ليس عصر الحرب، ولكن هذا ليس عصر الإرهاب أيضا. يجب ألا يكون هناك أي تسامح مع الإرهاب".