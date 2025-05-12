أسرة صنع الله إبراهيم تعلن نجاح إجرائه جراحة تركيب مفصل واستقرار حالته الصحية

أعلنت أسرة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم عن إجرائه عملية تركيب مفصل بنجاح، موجهة الشكر للدكتور محمد أبو السعود، والدكتور أسامة عبد الحي، وباقي أطباء معهد ناصر، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي يحيى وجدي، والكاتب الصحفي سيد محمود، ووزارة الصحة، ووزيري الثقافة والصحة، مطمئنين كل محبي الكاتب الكبير على استقرار حالته الصحية في الوقت الحالي.

وجاء نص المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالآتي: "أحب أطمئن الأصدقاء أن عملية تركيب المفصل لصنع الله إبراهيم تمت بنجاح بفضل الأستاذ الدكتور محمد أبو السعود، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، وباقي أطباء معهد ناصر.

ونحب أن نوجه جزيل الشكر إلى كل الأصدقاء الذين ساعدوا في وصولنا إلى هذه المرحلة، وبالأخص الصديقين العزيزين يحيى وجدي وسيد محمود. ونوجه شكرًا خاصًا لوزارة الصحة لتبنيها علاجه في معهد ناصر، ولوزيري الثقافة والصحة لاهتمامهما المستمر بصحته".

ويخضع الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لكسر في الحوض، في وقت تصاعدت فيه دعوات من مثقفين وكتاب مصريين بضرورة توفير رعاية طبية عاجلة وشاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.

وبالفعل، استجابت وزارتا الثقافة والصحة، ممثلتين في وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، اللذين يتابعان حالة الأديب صنع الله إبراهيم عن كثب وبشكل يومي.

ويُعد صنع الله إبراهيم، البالغ من العمر 87 عامًا، أحد أبرز رموز الرواية العربية الحديثة، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الرائدة التي قدمت نقدًا حادًا للواقع السياسي والاجتماعي في مصر، من بينها روايات اللجنة، وشرف، وذات.