محافظ أسيوط: استلام وبناء 520 مدرسة بتكلفة 2 مليار و435 مليون جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط التي تم إنشائهما حديثًا ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنطومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

رافق المحافظ السيد محمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الخدمات.

بدأت الجولة بتفقد محافظ أسيوط لمدرسة التجاريين الرسمية لغات التي تم إنشاؤها مؤخرًا بتكلفة 14 مليون جنيه على مساحة 4387 متر وتضم 56 فصلاً دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك في إطار سعي المحافظة لبناء مدارس جديدة لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وحرص على ترديد النشيد الوطني مع الأطفال في كل فصل يتم تفقده تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من التلاميذ موجهًا المعلمين بزرع حب الوطن لدى التلاميذ وقيم الولاء والانتماء فضلا عن شرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية ليعلم الأطفال منذ صغرهم حجم الانجازات التي تقدمها الدولة كما تفقد ملاعب المدرسة ووجه بتكثيف المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال التشجير وزرع الأشجار المثمرة لخلق مساحات خضراء كمتنفس للتلاميذ والمعلمين.

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم بأسيوط بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها واستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليونا.

مشيدًا بدور الهيئة العامة للابنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة والجهود المبذولة في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية لمواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي واحدة من المشكلات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة وتغلبت عليها ببناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بالفعل حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في توسعة وإحلال وتجديد المدارس القديمة بإعادة إنشاء مباني جديدة بها عدد فصول أكبر لتخفيض كثافة أعداد الطلاب مؤكدًا أن هذا هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبنائها خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى إنه في إطار حل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس هذا العام 2023/2024 تم فتح من 67 قاعة جديدة بالمدارس تتضمن 45 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و22 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو لاستيعاب التلاميذ الجدد ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.