أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الثلاثاء، دخول أول 3 شحنات تجارية قادمة من الجانب السوري، بعد سقوط نظام الأسد، عبر منفذ ربيعة الحدودي لتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "أول ثلاث شحنات تجارية قادمة من الجانب السوري دخلت عبر منفذ ربيعة الحدودي، في خطوة تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين".

وأوضحت أن "المراكز الجمركية في المنفذ باشرت بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مع ضمان انسيابية دخول الشحنات وبما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وتشديد الرقابة".

وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتفعيل عمل المنافذ الحدودية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة الاستيراد والتبادل التجاري".

وبينت أن "العمل مستمر لاستقبال المزيد من الشحنات خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي مخالفات".

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر برية رئيسية هي: ربيعة - اليعربية، والقائم - البوكمال، والوليد - التنف، وهي المنافذ التي جرى افتتاحها وتفعيل نشاطها على فترات متلاحقة، في أعقاب التغييرات السياسية والإطاحة بنظام بشار الأسد، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).