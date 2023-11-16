السجن 7 أعوام لمتهم بقتل سيدة وسنة مع الإيقاف لمتسترة عليه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، كل من "هـ.م.ر"، بائع خردة، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومصادرة الأداة المضبوطة، و"هـ.م.ر"، ربة منزل، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة الأخيرة لمدة 3 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك لاتهام الأول بقتل "و.ر.م"، ربة منزل، وعلم الثانية بوقوع الجناية، ومحاولة التستر عليها.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 16836 لسنة 2023 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارا يفيد وفاة سيدة إثر التعدي عليها بالضرب، في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث ذهاب المتهمة الثانية إلى قسم الشرطة، وقدمت تقريرا طبيا صادرا من مكتب الصحة ثابت به إصابة المجني عليها، رغبة في استصدار تصريح دفن للمجني عليها، وبسؤالها أفادت بأن تلك الإصابات نتيجة سقوطها أرضا.

وبانتقال ضباط القسم لفحص الواقعة، تبين أن المجني عليها فارقت الحياة نتيجة تعدي المتهم الأول "زوجها" عليها بالضرب.

وأضافت التحقيقات، أنه وباستجواب زوج المجني عليها، أقر بالتعدي عليها بالضرب، مستخدما عصا خشبية، وذلك بسبب تركها المسكن دون إذنه لفترة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، جرى العرض على النيابة العامة، حيث قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المقدم بعضوية المستشارين: "إبراهيم محمد أبو السعود، وتامر ممدوح سليم، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، حسن محمد حسن".