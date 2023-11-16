الجيش الإسرائيلي يزعم عثوره على أسلحة وتكنولوجيا لحماس في مستشفى الشفاء والحركة تنفي

زعم الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء/الخميس، عثوره على أسلحة ومعدات عسكرية وتكنولوجيا استخباراتية لحركة حماس في مستشفى الشفاء بغزة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عرض الأسلحة التي ادعى أن جنودا إسرائيليين عثروا عليها خلال أكثر من 18 ساعة من تفتيش المستشفى منذ الصباح الباكر.

ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن تلك النتائج التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي لم تكن بنفس مستوى توقعات الجيش مثل المتفجرات الضخمة والأسلحة المتطورة وغرفة احتجاز الرهائن التي عثر عليها في مستشفى الرنتيسي قبل بضعة أيام فقط.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي "كذب وفبركة".

وقال المكتب في بيان: "مزاعم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بشأن ما يقول إنه وجده في مجمع الشفاء الطبي؛ فبركة لا تنطلي على أحد وهي مسرحية هزلية مثيرة للسخرية والتندر، وكنا نتوقع أن يُحضر معه مجموعة من الأسلحة ويضعها أينما شاء وبطريقة معينة ثم يقوم بتصويرها وبثها على أنها حقائق، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة، وكان يظهر كذبه في كل مرة، ونحن نعتبر ذلك إفلاسا واضحا وفشلا للدعاية وللرواية الزائفة التي كان يخطط الاحتلال لإثباتها أمام الرأي العام".