الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارة لأذربيجان لأسباب أمنية

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم السبت، إلغاء زيارته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ لأسباب أمنية.

وجاء في بيان نشرته القناة 12 الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني: "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس (هرتسوج)، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ (كوب 29)".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفها "بالدواعي الأمنية"، إلا إن الغضب يتصاعد ضد إسرائيل على خلفية حربها الدموية المستمرة على قطاع غزة قبل أن تتوسع لتشمل لبنان.

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوج في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان الدولة المجاورة لإيران قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

ولم يذكر بيان مكتب هرتسوج الموعد الذي كان مقررا للزيارة الملغاة.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29″، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.