الدفاع المدني اللبناني يخلي السكان من محيط الأماكن المهددة بالقصف الإسرائيلي في صور

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الدفاع المدني يخلي السكان من محيط الأماكن المهددة بالقصف الإسرائيلي في صور.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء لسكان مبان بمناطق وأحياء في صور جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، خرائط توضح المباني المطلوب إخلاءها بتلك المناطق.

وأضاف: «إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب».

واستطرد: «️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، وفقًا لتدوينته.