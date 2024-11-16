عامل يشعل النيران في منزل حماته بمنطقة الصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم عامل على إشعال النيران بمنزل حماته، بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة الصف بمديرية أمن الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين تورط زوج ابنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته، وألقى رجال الأمن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة انتقاما من حماته وزوجته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.