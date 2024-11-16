نائب لبناني يكشف موعد الرد على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

قال النائب اللبناني قاسم هاشم، السبت، إن رد لبنان على مسودة اقتراح الهدنة، الذي قدمته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيصبح جاهزاً بين يومي الاثنين والثلاثاء، على أبعد تقدير.

ودخلت مساعي حل الصراع الدائر في لبنان بين إسرائيل وحزب الله مرحلة الأوراق التفاوضية لأول مرة منذ توسع الحرب أواخر سبتمبر، بعد تسلّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اقتراحاً أمريكياً مكتوباً، تلته نقاشات مع الأمريكيين وحزب الله الذي سبق له أن فوض بري بالتفاوض.

وأوضح هاشم، وهو عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي ينتمي إليها بري، في تصريحات عبر إذاعة «صوت كل لبنان»، أن الرد اللبناني «سيحمل ملاحظات عدّة على عدد من البنود؛ لا سيما ما يتعلّق بحرية التّحرك الإسرائيلية واللّجنة المشرفة»، وفق ما أوردت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وشدد على أن «أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينطلق ويلتزم القرار 1701».

وأشار إلى أن «العدو أراد مناقشة المسوّدة تحت النّار لفرض شروطه ودفع لبنان للتّنازل»، مضيفاً: «هذا الأمر لن يحصل ولن نخضع لهذه الضغوط».

ولفت إلى أن «رئيس مجلس النواب (نبيه بري) يتبع نهجاً حذراً في التّعاطي مع هذا الملف، على قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حرصاً على الحفاظ على سيادة وكرامة البلد».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50%.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أوضح بري، أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لدفع المحادثات قدمًا، والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرقل المفاوضات ثلاث مرات سابقاً، على الرغم من توفر فرص كبيرة حينها للتوصل إلى اتفاق.

لكنه ذكر أن «الوضع الحالي يبدو مختلفًا وأكثر جدية، خاصة بعد إعلان هوكشتاين عن الدعم المباشر من الرئيس المنتخب ترامب لتحقيق هذا الهدف».

ولفت إلى أنه تلقى مسودة اتفاق من السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، تحتوي على بنود محددة، لافتاً إلى أنه يدرس هذه المسودة وسيرد عليها خلال ثلاثة أيام.