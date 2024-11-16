قال عاكف المغربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 3٫1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 محققا نسبة نمو قدرها 130% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 68% ليصل إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 43% ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 103 مليارات جنيه بنهاية عام 2023 مدعوما بزيادة الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 73.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

كما أعلن نجاح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 52% لتصل إلى 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافى محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتصل إلى 46.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

أشار عاكف إلى ارتفاع صافى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 39%، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وأضاف أن بنك قناة السويس حقق عددًا من الإنجازات الملموسة خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به فى البورصة المصرية ليصبح 10 مليارات جنيه، بما يُساهم فى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته فى دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

وفى ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمى، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبى احتياجات كل فئات العملاء.

كما تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولى (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم فى تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها فى بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع فى بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

هذا وقد أطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم. هذا ويحرص البنك على تعزيز دوره فى الاستدامة وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار فى المبادرات المُستدامة.

فى خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقى للمعاملات الإسلامية، أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، كما تم تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبى احتياجات وتفضيلات عملاء الخدمات الصيرفة الإسلامية.

وتماشيًا مع توجهات البنك المركزى المصرى لنشر الشمول المالى، قام بتكثيف تواجده فى المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة تشمل (شبين الكوم «المنوفية» ــ الزقازيق «الشرقية» ــ العلمين الجديدة)؛ وصلت شبكة فروع البنك إلى 53 فرعا حتى تاريخه لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء. كما استمر البنك فى تدشين ماكينات صراف آلى بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يُساهم فى تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى المُساهمة فى نشر الشمول المالى وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2030.

كما قام البنك بتعزيز دوره فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال زيادة المشاركة فى المبادرات التنموية فى مختلف المجالات، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بالتوازى مع العمل على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والاستثمار فى رأس المال البشرى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نجاح البنك.

انعكس ذلك على حصول بنك قناة السويس على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة فى مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالى ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا فى إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة «النجم الصاعد» من مجلة يورومونى خلال عام 2024، ذلك بالإضافة إلى حصوله على جائزة «أفضل بنك من حيث التمويل التجارى فى مصر لعام 2024» من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترات القادمة.