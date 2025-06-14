أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط يوم غدا (الأحد) "لن تُعقد".

وأوضح وزير خارجية عمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس: لن تُعقد المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط غدًا الأحد، لكن يبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وفي وقت سابق، أكدت سلطنة عمان، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد الأحد في مسقط قبل أن يتم إلغاؤها، وفق ما أعلنه وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر إقليمية متزايدة، بعدما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.