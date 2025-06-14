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لقى شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه متأثر بإصابته بثلاث طلقات نارية فى مشاجرة بينه وبين ثلاث أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجيرة، بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوصول "فوزى هيوب" مقيم بناحية قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات الى المستشفى العام جثة هامدة، متأثرا بإصابته بثلاث طلقات نارية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد النحراوى رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والمقدم محمود الشرقاوى مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبتقين الإجراءات وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، قاموا بانتظار المجنى عليه عند عودته إلى منزله وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى اتجاه المجنى عليه حتى سقط قتيلا، وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وانتقل أحمد هشام وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية محمد عبد العظيم الى مكان الواقعة لمناظرة الجثمان، وعقب المناظرة قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.



