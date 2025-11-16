 غارات إسرائيلية ونسف منازل في جنوبي غزة - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 10:55 ص القاهرة
غارات إسرائيلية ونسف منازل في جنوبي غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 10:45 ص

نفذت القوات الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بأن "طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.

وأوضحت أن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة".

وقالت الوكالة إن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح".

