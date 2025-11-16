علق المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على المخاوف حول انقضاء عصر القاهرة لصالح العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "لما فكرنا في العاصمة الإدارية الجديدة مش علشان أقول أنا عملت العاصمة الإدارية الجديدة إنما علشان أخلق متنفس للقاهرة الأصلية"، موضحًا أنها تشبه المدن العمرانية القديمة التي بنيت لتخفيف الضغط عن العاصمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مشروع حديقة تلال الفسطاط الممتد على مساحة 500 فدان، يهدف لجذب الاستثمارات، وخلق متنفس للأهالي، موضحًا أنه يضم بجانب الحدائق أكثر من 400غرفة فندقية، ومناطق تجارية، بالإضافة للمناطق التراثية والثقافية، و47 فدانًا مخصصة للحفريات.

وتابع أن الحديقة ستفتتح في 2026 دون الانتهاء من منطقة الحفريات، بهدف تعريف المواطنين على آليات عمل الخبراء أثناء تعاملهم مع الآثار.

وأوضح أن مشروع حدائق الفسطاط جاء ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة مصر القديمة، وسبقه مشاريع تطوير مناطق سور مجرى العيون (أرابيسك حاليًا)، وعزبة أبوقرن، وأبو السعود، وتحويلها من مناطق شعبية مليئة بالركام والمخلفات لمناطق فندقية راقية، مشيرًا إلى أنهم يستغلون جميع الفرص الاستثمارية لتطوير القاهرة.

وعلق قائلًا: "لو في فرصة استثمار نعملها في مشروع ومنستغلهاش دا نحط تحتيه ألف خط ونسميه ألف خط فشل".

ووصف صندوق التنمية الحضرية "بالابن البكر للجمهورية الجديدة وحديقة الفسطاط الولد أبو عيون خضراء".

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أن حديقة تلال الفسطاط التي أنشئت ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، ستفتتح خلال الشهرين المقبلين مع بداية 2026 ، مشيرًا إلى كونها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بعد أن كانت منطقة عشوائية.