أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.. وشاهين: استقرار حركة الرياح



إسلام جابر وأحمد كساب وعلاء شبل ومحسن عشرى وغادة الدسنوسى وخميس البرعى



شهد عدد من محافظات الجمهورية، أمس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع تزايد سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من اليوم، مع استقرار حركة الرياح وتراجع فرص سقوط الأمطار بالمحافظات، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 20 درجة وتتراوح الصغرى بين 12 و13 درجة.

وقال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن الطقس اليوم سيشهد حالة من الاعتدل والاستقرار فى حركة الرياح، مع تراجع فرص سقوط الأمطار بالمحافظات المختلفة.

وأضاف شاهين فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية اليوم تصل العظمى بها إلى 22 والصغرى إلى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

وتعرضت القرى والمدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمس، إلى هطول أمطار غزيرة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها محافظات الوجه البحرى.

وأعلن محافظ البحيرة هشام آمنة، حالة الطوارئ بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة المقبلة، وانعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة؛ لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت.

وطالب آمنة المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، والحرص أثناء القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير أسفل الأسلاك، وتغطية الأسلاك العارية التى تمثل حالة خطورة.

فيما شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة، وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ، وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.

ووجه المحافظ طارق رحمى، رؤساء المدن والأحياء، بسرعة شفط مياه الأمطار الموجودة فى الشوارع بالمراكز والمدن، لتيسير حركة السيارات والمواطنين، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

وفى بورسعيد طالب المحافظ عادل الغضبان، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة إبراهيم عزب برفع حالة الطوارئ لدرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدى ٢٤ ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.