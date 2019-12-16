 استقالة المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا من منصبه - بوابة الشروق
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استقالة المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا من منصبه

علم فرنسا
علم فرنسا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 5:17 م | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 5:17 م

تقدم جان بول ديليفوي" المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا " باستقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي قبل الاستقالة.

ونقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، عن الرئيس ماكرون قوله إنه سيتم تعيين خلفا لديليفوي في أسرع وقت ممكن.

وأفيد بأن الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن من الأفضل للمفوض الأعلى ان يستقيل من منصبه ليكون قادرا على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها.

وكان الرئيس الفرنسي قام بتعيين "ديليفوي" في هذا المنصب في سبتمبر عام 2017 للإعداد لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
يذكر أن جان بول ديليفوي يتهم ب"تضارب المصالح " وذلك في أعقاب سلسلة من الكشف عن أنشطة متوازية مع وظيفته والتي يحظرها القانون.


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