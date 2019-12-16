تعرف على أسماء رؤساء قرى كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (20901) لسنة 2019، لحركة رؤساء قري مركز ومدينة كفرالشيخ، والذى تضمن تكليف «أحمد عبدالباري بدر، للعمل رئيساً لقرية مسير، جمال عبد الفتاح علي السبع، للعمل رئيسًا لقرية المرابعين، محمد ناجي سعد علي خفاجي، للعمل رئيسًا لقرية الحمراء، رضا فتحي بدراوي إبراهيم، للعمل رئيسًا لقرية الحمراوي، عبد العزيز جمعه عبد العزيز، للعمل رئيسًا لقرية إسحاقه، أيمن إبراهيم يوسف محمد، للعمل رئيسًا لقرية الخادمية، علا طاهر محمود لبن، للعمل رئيسًا لقرية كفر المنشي، حامد محمد السيد ترك، للعمل رئيسًا لقرية متبول، ياسر محي الدين عقبي، للعمل رئيسًا لقرية الشمارقة، بهاء عبد الجواد السيد علي، للعمل رئيسًا لقرية المنشة الشرقية».

كما عين كل من «إبراهيم عبد الحميد علي بسيوني، للعمل رئيسًا لقرية محلة موسي، عبد الفتاح عطيه إسماعيل أحمد، للعمل رئيسًا لقرية دقلت، محمد سعيد حامد عبد اللطيف، للعمل رئيسًا لقرية أريمون، حازم محمد عبد العزيز سعد، للعمل رئيسًا لقرية دقميره، حماده علي عبد المجيد الرويني، للعمل رئيسًا لقرية الحلافي، الصاوي فكيه الصاوي، للعمل رئيسًا لقرية صندلا، أحمد منصور محمد خليفة، للعمل رئيسًا لقرية محلة القصب، و«إنهاء تكليف سكرتير الوحدة المحلية لقرية مسير، وعودته إلى عمله بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتكليف "حماده عبد المولي قاسم، للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية مسير بصفة مؤقته، مع تكليف نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ للقرى لتسيير أعمال الوحدة المحلية بقرية مسير بجانب عمله».