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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط راسية في ميناء جدة السعودي، معتبرة الحادثة "عملا تخريبيا".



ونشرت الخارجية القطرية بيانا حو الحادثة، أعربت فيه عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية القطرية.



واعتبرت الدوحة الهجوم "عملاً تخريبياً منافيا لكافة الأعراف والقوانين الدولية الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة"، حسبما جاء في البيان.



وجددت قطر موقفها الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدزافع التي تقف خلفها.

وكانت قد أعلنت السعودية، الإثنين، عن تعرض ناقلة نفط راسية في ميناء جدة لهجوم "إرهابي"، دون وقوع إصابات جراء الحادثة.