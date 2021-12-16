مدرب الجزائر : واجهنا المنتخبات الأقوى في البطولة

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يرى مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري أن حكم مباراة منتخب بلاده أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب أخطأ في احتساب 19 دقيقة وقت بدل ضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الجزائر وقطر أحداث مثيرة حيث أحتسب حكم المباراة 9 دقائق وقت بدل ضائع نجح خلالها منتخب قطر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة لتتواصل دقائق المباراة حتى نجح المنتخب الجزائري في ترجمة متابعة لركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 18 من الوقت بدل الضائع.

وقال بوقرة في تصريحات عقب المباراة :" خضنا المباراة الأصعب في البطولة .. واجهنا مصر والمغرب وقطر وكلها منتخبات مرشحة للبطولة".

وأضاف :" نعاني من الأجهاد بسبب خوض 5 مباريات في وقت قصير وكنا نعرف أن منتخب قطر سيواجهنا معتمدًا على الهجمة المرتدة".

وتوجه المدير الفني للمنتخب الجزائري بالشكر للاعبيه بعد المستوى الكبير الذي يقدمه الفريق خلال البطولة.