 السبت..أحمد صيام يكشف أسرار مسيرته المهنية في برنامج واحد من الناس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السبت..أحمد صيام يكشف أسرار مسيرته المهنية في برنامج واحد من الناس


نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 7:49 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 7:50 م

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في العاشرة مساء بعد غد السبت، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان الكبير حمد صيام، إذ يتحدث عن مشواره الفني، والذي قدم خلاله العديد من الأعمال ما بين الدراما التليفزيونية والإذاعية والسينما، ويتحدث عن بدايته كمساعد مخرج مع المخرج الكبير محمد فاضل ويكشف سر عدم استمراره في الإخراج.

ويتحدث صيام عن حياته الأسرية ، ويكشف سر قبوله لخوض ابنته بسنت لتجربة التمثيل، ورأيه فيها كممثل، إضافة إلى أبرز أعماله الدرامية، منها شخصية الملحن الكبير القصبجي في مسلسل أم كلثوم، وشخصية داوود في مسلسل أبو العروسة والعديد من الأدوار المتميزة الأخرى.

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