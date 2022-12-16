 مقتل 10 أشخاص جراء حريق في مبنى سكني بفرنسا - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص جراء حريق في مبنى سكني بفرنسا

باريس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:19 ص

أعلنت السلطات المحلية في منطقة "يون ورون" الفرنسية، أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بينهم خمسة أطفال إثر نشوب حريق في مبنى سكني مؤلف من سبعة طوابق بمنطقة "فولكس أون فيلين" بالقرب من مدينة "ليون".

وأضافت السلطات - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن نحو 170 من رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن 14 شخصا أصيبوا جراء الحريق الذي تم السيطرة عليه.
وأشارت القناة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" ووزير الإسكان "أوليفييه كلاين" في طريقهما إلى موقع الحريق.

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