الأردن: إصابة شرطيين بأعيرة نارية في أعمال شغب جنوبي البلاد

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية في منطقة الحسينية في محافظة معان الواقعة جنوبي البلاد، أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة.

وأكدت المديرية أنه جرى اسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج الآن، فيما لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذرت المديرية الجميع بالابتعاد عن الأفعال الإجرامية والتخريبية التي يحرض البعض عليها، مؤكدة أن كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم القاء القبض عليه لينال عقابه الرادع.

وتهيب المديرية بعدم نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، إذ تم رصد منشورات لاشخاص يقومون بتلفيق اخبار غير صحيحة وغير دقيقة بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان ، اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب ، غير أن ترددت تقارير أن السبب وراءها ارتفاع أسعار المحروقات.