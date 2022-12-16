ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في ماليزيا إلى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت سابق، اليوم الجمعة، في موقع تخييم بمدينة "باتانج كالي" بالقرب من مرتفعات جنتنج إلى 21 قتيلا.

وقالت إدارة إطفاء الحريق والإنقاذ -حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا"- إن من بين الضحايا 5 أطفال، كما عثر على جثمانين لأم وطفل يعتقد أنهما دفنا أحياء.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، تقديم مساعدات مالية وإجراءات دعم لهؤلاء المتضررين من الانهيار الأرضي، مضيفا أنه سيتم منح 2260 دولار لأسر هؤلاء الذين لقوا مصرعهم، كما سيتم توجيه مساعدات إنسانية إلى الناجين.