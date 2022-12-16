 اليابان تخطط لإنفاق 315 مليار دولار على الدفاع خلال السنوات الـ5 المقبلة - بوابة الشروق
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اليابان تخطط لإنفاق 315 مليار دولار على الدفاع خلال السنوات الـ5 المقبلة

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 4:51 م

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الحكومة تخطط لإنفاق نحو 315 مليار دولار على الدفاع على مدار الخمس سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الحالية.

وأضاف كيشيدا -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة- أن الخطة تتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ليابان خلال العام المالي 2027.

وأشار إلى أن تقنيات الصواريخ تتطور بسرعة، وهناك احتمالية شن هجمات ساحقة باستخدام أعداد هائلة من الصواريخ تطلق في وقت واحد، واصفًا البيئة المحيطة ببلاده بـ "القاسية" وأنه من الضروري امتلاك قدرات من شأنها أن تكون قوة ردع قوية بما يكفي لجعل الخصم ينصرف عن أهداف هجومه.

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