من أي البلدان يأتي المهاجرون إلى المملكة المتحدة وكم عددهم؟

انخفضت درجات الحرارة خلال تلك الليلة إلى 1 درجة مئوية في دوفر، وكان الطقس أسوأ وأشد برودة في البحر، وقد أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأصفر في ذلك الوقت.

علمت بي بي سي أنه تم إنقاذ 39 شخصاً من ركاب القارب وكان أكثر من 30 شخصاً منهم في الماء.

وقد تأكد موت أربعة منهم على الأقل كما يجري البحث عن أربعة اشخاص كانوا على متنه ويخشى أنهم لقوا حتفهم.

ما عدد المهادجرين الذين عبروا القنال؟

عبر أكثر من 40 ألف شخص القنال في قوارب مطاطية صغيرة في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ البدء بإحصاء أعداد العابرين في عام 2018.