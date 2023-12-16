محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير منشية عبد المنعم رياض بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية، وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

وجاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض، وسوق التقوى بالمحلة الكبرى.

وتشهد المنطقة أعمال تطوير شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق، وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذالك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وتابع المحافظ، أعمال رش مادة mco بشارع التقوى الرئيسي بطول 160 مترًا، والشارع الجانبي بطول 125 مترًا استعداد لأعمال الرصف.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها؛ لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت والتنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.