أكبر قائدين للجيش الأمريكي يتوجهان إلى إسرائيل لتوجيه نصائح بشأن المرحلة التالية من الحرب على غزة

توجه أكبر قائدين للجيش الأمريكي إلى تل أبيب لتقديم المشورة للحكومة الإسرائيلية حول كيفية الانتقال من العمليات القتالية الكبرى ضد حركة حماس في غزة إلى حملة أكثر محدودية ودقة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

خدم كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال سي كيو براون، في أدوار قيادية مع تحول القوات الجوية والبرية الأمريكية من القتال الرئيسي إلى عمليات مكافحة الإرهاب الأقل كثافة في العراق وأفغانستان. لكن ليس من الواضح مدى عمق صدى نصيحتهما المأخوذة من الدروس المستفادة لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

دفعت الكثافة المستمرة للحملة الإسرائيلية على غزة، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحذير من أن حليف الولايات المتحدة يفقد الدعم الدولي بسبب "قصفه العشوائي".

وأخبر مسئولون أمريكيون إسرائيل منذ عدة أسابيع بأن نافذتها بشأن إنهاء العمليات القتالية الكبرى في غزة دون المخاطرة بخسارة المزيد من الدعم توشك على الإغلاق.

وفي اجتماع عقد الخميس، حث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، نتنياهو على التحول إلى عمليات أكثر استهدافا في غزة من قبل فرق عسكرية أصغر تطارد أهدافا محددة ذات قيمة عالية، بدلا من القصف الواسع النطاق المستمر الذي يحدث حتى الآن.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن بلاده ستواصل العمليات القتالية الكبرى ضد حركة حماس لعدة أشهر أخرى.