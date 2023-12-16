تفتتح في السابعة مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج في الأقصر، بحضور الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وممثلي منظمة اليونسكو.

ويتضمن افتتاح المهرجان، عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، وتشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد طقوس المناسبات التي أرتبطت بأبناء محافظات صعيد مصر.

ويشهد الافتتاح، تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، بحضور نجله الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

وتقام حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة حتى الأربعاء المقبل، بداية من الثالثة عصرا.

وتقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً.

ويشارك في المهرجان هذا العام، 9 فرق فنية تابعة لقصور الثقافة، وهي بني سويف، والمنيا، وملوي، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

وقال عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، إن دورة المهرجان هذا العام تأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية؛ نظرا لأهمية التحطيب في محافظات الصعيد، والتي توجت بتسجيله في قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو في عام 2016.

وأشار إلى أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة.

والمهرجان تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.