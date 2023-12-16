نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي انتقل الي جوار ربه اليوم

وتقدم عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللأمة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، تنكيس أعلام المجلس من أعلى مقر المجلس ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حداداً على أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم.

وتوفي أمير دولة الكويت في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وأضاف: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، قد أكّد أمس الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة، إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم.