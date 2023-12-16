 حماس: الاحتلال لن يستعيد جنوده الأسرى أحياء إلا بعد توقف كامل للعدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الاحتلال لن يستعيد جنوده الأسرى أحياء إلا بعد توقف كامل للعدوان على غزة

هديل هلال
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:25 م

توجه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، برسالة إلى عائلات المحتجزين لدى المقاومة من جنود الاحتلال والمحتجزين، قائلًا: «ساعتكم قد تعد إلى ما لا نهاية مع مغامرات بنيامين نتنياهو، وذويكم قد لا يعودوا أحياء أبدا».

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن «الرواية التي أوردها الاحتلال حول مقتل المحتجزين الـ3، تؤكد أن الاحتلال ينتقل في غزة من فشل إلى فشل».

وذكر أن «إعلان الاحتلال مقتل 3 محتجزين في غزة عن طريق الخطأ، يؤكد أن عقيدته القتالية النازية تجعله يغرق أكثر فأكثر في مستنقع الفشل».

وأوضح أن «رغبة الاحتلال في استعادة جنوده الأسرى أحياء لن تتحقق إلا بعد توقف كامل للعدوان، وصفقة تفاوض وفق شروط المقاومة».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، إن قواته قتلت ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين «بطريق الخطأ» خلال معارك في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

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