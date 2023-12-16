تفاصيل انتحار أحد الأشخاص بمحطة مترو الزهراء

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول القطار رقم 107 رصيف محطة الزهراء اتجاه المرج بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، اليوم السبت، تلاحظ لقائد القطار قفز أحد الأشخاص أمام القطار، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف عبد العادي لـ"الشروق" أن المتوفي يُدعى (س . ح . ع) من منطقة عز خير الله، مواليد ١٩٦٧، وفور وقوع الحادث تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة شرطة محطة الزهراء، لعرضه على النيابة.

وتابع أنه عقب انتهاء هذه الإجراءات تم نقل الجثمان لأقرب مستشفى بالمحطة، واستئناف حركة القطارات، مؤكدا أن حركة قطارات الخط الأول تسير بشكل طبيعي.