سيد علي: غياب المعلومة من مصدرها أحد أسباب ظهور الشائعات

قال الإعلامي سيد علي، إن غياب المعلومة من مصدرها أحد أسباب ظهور الشائعات، مشيرا إلى أن تدفق المعلومات حق إنساني ولا يقتصر علي الصحفيين فقط.

وأضاف علي خلال كلمته بمائدة مستديرة ضمن المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بعنوان حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة، أن هناك أزمة حقيقية، لأن تتدفق المعلومات هي في الأساس حق إنساني ولا يقتصر علي الصحفيين فقط.

وأوضح: الصحفي في الأساس يحصل علي المعلومة لنشرها وعرضها للجمهور.

وأكد أنه غياب المعلومة من مصدرها أحد أسباب ظهور الشائعات، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يكون هناك إبداع أو مهنية أو إعلام في ظل غياب المعلومة المدققة.

ولفت إلى أن الجيل الجديد من الصحفيين مظلوم؛ بسبب مساحة الحرية المحدود نسبيا، وعدم تدفق المعلومات بشكل كبير، خاصة في ظل وجود متحدث إعلامي رسمي للمصادر.