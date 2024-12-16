قالت الدكتورة مي مصطفى، أستاذة الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، إنه مع مرور الوقت لاحظ أساتذة الإعلام عزوف الطلاب عن أقسام الصحافة بشكل عام، ما دفعنا لإعداد دراسة تحت عنوان (اتجاهات طلاب الإعلام نحو الالتحاق باقسام الصحافة في كليات الإعلام) .

جاء ذلك خلال جلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، والتي تنعقد، اليوم، ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

وتابعت:"وكان سؤالنا ما هي العوامل التي تدفعكم للعزوف عن الالتحاق بأقسام الصحافة بكليات الإعلام، ووجدنا أول عامل يتمثل في احتياجات سوق العمل، ووجود تخصصات أخرى مثل العلاقات العامة والتي عليها طلب كبير".

وأكملت:" والعامل الثالث يتعلق بما يتردد عبر توجيهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إعلاميين وصحفيين بألا يدخلوا أقسام الصحافة".

وزادت:" العامل الرابع يتمثل في التدريب الميداني وصعوبته ما يؤدي إلى عزوف الطلاب، ونصائح الطلاب الخريجين لزملائهم الذين يدرسون بعدم الالتحاق" .

وواصلت:" ووجدنا أن 56% من المشاركين في استبيان الدراسة يرأون إن المناهج التي يدرسونها لا تتلائم مع احتياجات ومهارات سوق العمل، و 36% يرون أن يتلائم إلى حد ما؛ و16% يرون أنه يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

واستكملت:" ووجدنا أن أغلب المشاركين يرغبون في الالتحاق ببرامج الصحافة الرقمية وليست المطبوعة".

وأشارت إلى أن الدافع الاقتصادي وضعف الأجور يجعل الطلاب يعزفون عن الالتحاق بأقسام الصحافة.