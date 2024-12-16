وزير خارجية إيرلندا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس عملا عدائيا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، أن قرار بلاده، إلى جانب النرويج وإسبانيا، الاعتراف بدولة فلسطين «ليس عملا عدائيا».

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، دعا مارتن، في تصريح له اليوم الاثنين، إسرائيل والأطراف المعنية إلى «تمكين المجتمع الدولي والإعلام من مشاهدة ما يحدث في غزة».

وشدد على أن «استمرار الحرب في قطاع غزة وخسارة الأرواح البريئة أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي، كما أنه يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في القطاع».

وأوضح أن «موقف بلاده تجاه الصراع في الشرق الأوسط، سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي، والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي».

وأشار إلى «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع».

وأعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أن إسرائيل ستغلق سفارتها في أيرلندا في ضوء ما اعتبره «السياسة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية».

وفي بيان رسمي صدر أمس الأحد، قال ساعر، إن السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا دانا إيرليتش، عادت إلى إسرائيل في ذلك الوقت بعد قرار أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعتبر أن القرار الإيرلندي معاد للسامية وضد «إسرائيل»، ويستند إلى نزع الشرعية عن «الدولة اليهودية» وتشويه سمعتها والمعايير المزدوجة.

والأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية».

وكانت أيرلندا وافقت في نوفمبر الفائت للمرة الأولى على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناء على توصية من نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن.