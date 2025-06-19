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استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي إجراءات تشكيل فريق استشاري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر منصة "تلجرام"، أن الشرع اجتمع برئيس الهيئة الوطنية للمفقودين.

وأضافت أنه استعرض معه "أعمال الهيئة والخطط والإجراءات العملية المتعلقة بتشكيل فريق استشاري من الخبراء وممثلي المفقودين والجهات المعنية".

كما استعرضا إجراءات "إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، وتنظيم عمليات التوثيق، وتقديم الدعم المعنوي والقانوني لعائلات المفقودين".

و"تم التأكيد على ضرورة اعتماد الشفافية والتشاركية كمبادئ أساسية تحكم عمل الهيئة، بما يضمن حفظ حقوق المفقودين وذويهم"، وفق الوكالة.

وفي 3 يونيو الجاري، قال وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح إن عدد المفقودين في بلاده يبلغ 140 ألفا حسب منظمات حقوقية.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد، خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.