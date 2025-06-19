ثلاثي هجومي في تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد ميتلايف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل بالميراس مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: أوجوستين جياي، جوستافو جوميز، خواكين بيكيريز وموريلو.

خط الوسط: ريتشارد ريوس، أنيبال مورينو ورافائيل فيجا.

الهجوم: إستيفاو ويليان، فاكوندو توريس وفيتور روكي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مارسيلو لومبا، ماركوس روشا، برونو فوش، فاندرلان، مايكي روتشا، ميكائيل، فيليبي أندرسون، لوكاس إيفانجيليستا، إيميليانو مارتينيز، آلان، باولينهو، ماوريسيو باردو، لويجي، خوسيه مانويل لوبيز وثاليس هنريكي.

وكان الأهلي تعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف في مباراة افتتاح البطولة، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويتصدر الأهلي، قبل مباراة اليوم، ترتيب المجموعة الأولى، بفضل قواعد اللعب المالي النظيف، حيث أنه أقل الفرق حصولًا على انذارات في الجولة الأولى.