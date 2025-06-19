مقتل شخص في غارة إسرائيلية في بلدة حولا في جنوب لبنان

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لقي شخص حتفه في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس واستهدفت سيارة في بلدة حولا في جنوب لبنان، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانيية في وقت سابق سقوط قتيلين حصيلة غارة إسرائيلية شنّتها طائرة مسيّرة ليل أمس الأربعاء واستهدفت دراجة نارية في بلدة كفرجوز في جنوب لبنان.

وشهدت سماء منطقة صور في جنوب البلاد، منذ ساعات الصباح الأولى، تحليقاً كثيفاً للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة قبالة ساحل رأس الناقورة في جنوب لبنان.