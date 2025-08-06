ترامب يعلن عن اجتماع أمريكي روسي قبل انتهاء مهلة وقف الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء: "لدينا اجتماع مع روسيا... سنرى ماذا سيحدث".

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك من سيحضر الاجتماع.

وكان ترامب صرح يوم الأحد بأنه يخطط لإرسال مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا في منتصف الأسبوع.

وأكد ترامب أنه يعتزم فرض عقوبات إذا انقضت المهلة، التي تنتهي يوم الجمعة، دون التوصل إلى نتيجة. وتهدف العقوبات إلى استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الاثنين أيضا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب استمرارها في التجارة مع موسكو، دون أن يحدد نسبة الرسوم الجديدة.