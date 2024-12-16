مجدي وجوميز يصلان السعودية تمهيدا لتدريب الفتح

وصل جوزيه جوميز، المدير الفني الفني السابق لنادي الزمالك إلى المملكة العربية السعودية من أجل بدء مسيرته التدريبية الجديدة مع فريق الفتح السعودي.

وتواجد مع جوزيه جوميز، أحمد مجدي، مدربه المساعد في الزمالك وكذلك الحالي في نادي الفتح، وذلك بعدما قاد تدريب الأبيض في مباراة المصري البورسعيدي.

وفاز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز قد قام بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك من أجل تدريب الفتح السعودي، الذي أعلن تعاقده رسميًا معه يوم الخميس الماضي.

ويحتل نادي الفتح المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 6 نقاط من 13 مباراة، بتحقيق فوز واحد، وتعادل 3 مرات.