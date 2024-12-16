علاء ثابت يدعو لتدريس صحافة البيانات بمقررات كليات الإعلام

• معظم كليات الإعلام خارج دائرة التطوير والتقدم الذي يشهده سوق العمل

قال الكاتب الصحفي، علاء ثابت، إن كليات الإعلام الموجودة في مصر لديها فرصة ذهبية في قيادة المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، والتي تنعقد، اليوم، ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

وأضاف:"معظم كليات الإعلام خارج دائرة التطوير والتقدم الذي يشهده سوق العمل، الذي أصبح يوجد به تطور كبير".

وتابع:" كنت في زيارة لجامعة أجنبية حدث بها تطور كبير في مناهج الإعلام، ورأيت أن التخصصات بكلية الإعلام بها كبيرة جدا، والجزء التطبيقي كبير للغاية، وبالتالي إننا نحتاج إلى تحويل الجزء النظري إلى تطبيقي داخل كليات الإعلام في مصر".

وأردف:" يجب أن يكون لكليات الإعلام دورا مشاركة في صناعة الإعلام في مصر، وليس تخريج الطلاب فقط".

وواصل:"يجب أن يتم تدريس الطلاب صحافة البيانات، وأن يكون لدينا مبدعين وهم الذين يعرفون أن يكتبوا كتابة إبداعية، ومبتكرين، ومبادرين لإيصال المعلومة".