قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هدف إسرائيل الأول في لبنان هو إحداث حالة من الكره بين الشعب اللبناني وحزب الله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن إسرائيل أضعفت مجهود حزب الله اللبناني من شدة المشادات والاحتكاكات المشتركة، بينما ضربات حزب الله لم تكن موجعة لإسرائيل.



وأوضح فرج، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هو من سيحدث السلام في المنطقة العربية، حيث أن كلا من غزة وسوريا ولبنان ينتظرونه للتدخل.

وأكد أن مصر هي من أقنعت حركة حماس لإبداء مرونة في المفاوضات التي يتم إجراؤها بهدف الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.