وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر المرشد الإيراني من مصير مشابه لصدام حسين في العراق

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المرشد الإيراني علي خامنئي، من مصير مشابه لصدام حسين في العراق، حال استمرار طهران في إطلاق الصواريخ.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الثلاثاء: «عليه أن يتذكر ما حدث للديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران (العراق)، الذي سلك هذا المسار ضد إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى «استمرار تل أبيب في العمل ضد أهداف النظام الإيراني والأهداف العسكرية في طهران»، مستشهدًا بالهجوم على مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

ودعا «سكان طهران إلى إخلاء أماكنهم، وفقًا لتعليمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، حفاظًا على سلامتهم».

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.



