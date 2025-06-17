جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينية بمخيم جنين شمال الضفة الغربية

• الجرافات الإسرائيلية شرعت لعمليات هدم لمنازل في وسط المخيم، حسب شهود عيان

هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، منازل فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن جرافات إسرائيلية تواصل عمليات الهدم في مخيم جنين، حيث شرعت بهدم منازل جديدة وسط المخيم.

ومطلع يونيو الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي نيته هدم 95 منزلا جديدا في مخيم جنين.

وبحسب بيان سابق لبلدية جنين فإن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بهدم 95 منزلا جديدا يعني هدم قرابة 33 بالمئة؜ من مخيم جنين، إذ هدم منذ بدء العدوان قبل خمسة أشهر قرابة 600 منزل في المخيم.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.​​​​​​​

​​​​​​​وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.



