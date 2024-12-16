زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتنحى عن منصبه بعد عزل الرئيس

قال هان دونج هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية على عزل رئيس البلاد "يون سيوك-يول".

وأدلى هان بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل. وكان هان قد صرح بدعمه لعزل يون يوم الخميس، على الرغم من دعواته السابقة لخروج الرئيس بصورة منظمة.

وقال هان: "سأتنحى عن منصبي كزعيم لحزب سلطة الشعب. وقد أصبح من المستحيل القيام بواجباتي كرئيس للحزب بسبب انهيار المجلس الأعلى للحزب".

وكان هان قد تعهد في البداية بمواصلة مهامه، ولكن يبدو أنه غير موقفه وسط الضغوط المتزايدة للتنحي بعد أن أعرب جميع الأعضاء الخمسة المنتخبين في المجلس الأعلى للحزب، الذين يعتبرون من المقربين لهان، عن نيتهم الاستقالة.