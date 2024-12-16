وزير الدفاع السعودي يبحث مع العاهل الأردني سبل تحقيق أمن المنطقة

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، في عمان اليوم الأحد ، سبل تحقيق أمن المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بتوجيه القيادة السعودية التقى بـ ملك مملكة الأردن، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقال وزير الدفاع السعودي، في حسابه عبر منصة "إكس": "تشرفت بنقل تحيات القيادة واستعرضنا العلاقات الأخوية لبلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شارك ، في مدينة العقبة في الأردن في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من السعودية، و الأردن، و العراق، ولبنان، و مصر ، بحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، و الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقه المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقها، وبما يصون أمن وسلامة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.