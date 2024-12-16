استشهاد الفلسطيني صاحب مقولة روح الروح بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

استشهد الفلسطيني خالد نبهان، صاحب مقولة «روح الروح»، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

وكتب الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «روح الروح يلتحق بحفيدته الشهيدة، استشهاد الحاج خالد نبهان (أبو ضياء) المعروف بـ(روح الروح) إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».

روح الروح يلتحق بحفيدته الشهيدة

استشهاد الحاج خالد نبهان "أبو ضياء" المعروف بـ "روح الروح" إثر قصف اسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/1wtIzvsHl9 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2024

واستشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.