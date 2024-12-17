سفيرة إسرائيل في دبلن بعد إعلان بلادها إغلاق سفارتها في أيرلندا: الأيرلنديون مهووسون بمعاداتنا

اتهمت السفيرة الإسرائيلية دانا إرليش الأيرلنديين بأنهم "مهووسون بمعاداة إسرائيل"، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها ستغلق سفارتها في أيرلندا.

وقالت إرليش التي استدعتها إسرائيل من العاصمة الأيرلندية دبلن إنها "منذ 22 مايو، اللحظة التي أعلنت فيها أيرلندا اعترافها بدولة فلسطينية، غادرت البلاد".

وأضافت في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت "كان هناك تطرف في الخطاب تحت رعاية الحكومة الأيرلندية"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وزعمت السفيرة الإسرائيلية أن الجالية اليهودية في أيرلندا تشعر بانعدام الأمان، وأن "اليهود هناك لا يظهرون هويتهم".

وتابعت قائلة "لقد تجاوزت أيرلندا كل الخطوط الحمراء. كانت هناك ملصقات ضدي ملطخة بالدماء ودعوات لإبعادي. كل يوم كنا نستيقظ في الصباح، ونسأل عما إذا كان هناك مبرر لوجودنا هناك".

وفي السياق، أوردت الصحيفة تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال فيه إن "أيرلندا واحدة من الدول التي لم تتبنَّ تعريف معاداة السامية، ولم تروج لمكافحة معاداة السامية داخل البلاد، بل على العكس من ذلك أصبحت الصهيونية كلمة مهينة في أيرلندا، وقد أطلقوا على تصرفات الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".