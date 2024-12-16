قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يخبر أحدا بمغادرته العاصمة دمشق قبل دخول الفصائل المسلحة العاصمة دمشق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الأسد كان قد أخبر الجيش السوري بوجود دعم قادم من روسيا وإيران.

أوضح فرج أن من أسباب انهيار الجيش السوري المرتبات الضعيفة التي يحصلون عليها، حيث تقدّر بقيمة 40 دولار للشخص.

وتابع: «هناك صفقة كبرى تم إبرامها لسقوط بشار الأسد برعاية أمريكية وتنفيذ تركي، حيث تم إقناع روسيا بعدم التدخل في سوريا وترضيتها في يناير المقبل بالحصول على الأقاليم الأوكرانية وبعدها يتم وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، مع بقاء قواعدها في سوريا».

وأكمل: «تركيا وراء إسقاط نظام الأسد، وكان يمكن لبشار الأسد الالتقاء مع رجب طيب أروغان من أجل التوصل لحل ولكنه رفض، لذا الأتراك هم وراء سقوط الأسد».

وأشار سمير فرج إلى أن من ضمن الصفقة الكبرى التي أبرمت تم وعد إيران بعدم التدخل في سوريا مع الحفاظ على منشآتها النووية وعدم ضربها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرٌا إلى أن أمريكا ترفض فكرة استهداف ضرب النووي الإيراني لأنه سيسبب فوضى في المنطقة مردفًا: «المنطقة هتنفجر لو تم ضرب النووي الإيراني».